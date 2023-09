Hentar Klysner frå Superligaen

Aalesunds Fotballklubb hentar Tobias Klysner på lån frå danske Randers. Det er snakk om ein låneavtale ut sesongen, med opsjon på kjøp, skriv AaFK på sine nettsider.

22-åringen har spelt over 100 kampar for Randers.

Sportssjef Bjørn Erik Melland seier at Klysner er ein allsidig og offensiv midtbanespelar med mykje erfaring frå Superligaen i ein ung alder. Han vektlegg at spelaren vil vere eit nyttig tilskot for dei.