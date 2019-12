Henøen (Sp) stemte mot eget parti

Tove Henøen, ordfører i Fræna og fylkespolitiker for Senterpartiet i Møre og Romsdal, stemte i mot eget parti om fylkesbudsjettet i 2020. Grunnen til at Henøen brøt ut er kuttene innenfor det videregående skoletilbudet. Yrkes- og studieforberedende kompetanse, YSK, i Fræna. Men Henøen sier også at det er totalen hun reagerer på. Dråpen som fikk det til å renne over var forslaget om et generelt kutt på 0.75 prosent som Henøen mener vil få store konsekvenser for skolene.