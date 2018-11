Henlegger saken mot Statnett

I september ble Statnett anmeldt av Norges Miljøvernforbund, for å ha kjørt med sekshjuling ved et hyttefelt på Meisalfjellet i Romsdal. Årsaken var at de skulle utbedre to høgspentmaster. Politiet har nå henlagt saken. De skriver i henleggelsen at det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold. Den lokale hytteforeningen mente at marka hadde blitt helt ødelagt av Statnett.