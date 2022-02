Henlegger sak mot politiet

Spesialenheten for politisaker har henlagt en anmeldelse mot politiet i Møre og Romsdal. En person anmeldte ansatte i politiet for ikke å ha grepet inn i en sak hvor han var fornærmet. Han mente også at de hadde brukt for mye makt mot ham da han ble pågrepet. Spesialenheten skriver på sine nettsider at de har undersøkt saken. Ifølge Spesialenheten viste politiets saksdokumenter at mannen ble pågrepet på grunn av trusler og utilbørlig adferd mot to andre personer. Det står også at de hadde opprettet straffesak mot en annen person med mannen som fornærmet. Spesialenheten iverksatte ikke en etterforsking fordi de mente at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.