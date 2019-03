Hendingar i natt

I Kristiansund vart ein mann meldt for offentleg urinering, ein anna rusa mann vart vist bort frå sentrum for å ha krangla med vakter og ein 17 år gammal gut var rusa og vart sendt heim til foreldra. I Ålesund vart ein rusa mann bringa i arresten for aggressiv oppførsel, ein anna vart teken med narkotika.