Hemmelighetsfull om fremtidsplanene

Guro Reiten fra Sunndal er toppscorer i Toppserien og skal spille VM for Norge. Men etter VM er det ikke sikkert Reiten vender tilbake til Norge og Lillestrøm.

Etter 3-1-seieren mot Sandviken i dag sa Reiten at hun føler seg klar for å ta nye steg, men hun er hemmelighetsfull om fremtidsplanene. – Det er ikke bare jeg som styrer dette. Så jeg vet ikke. Men jeg er alltid klar til å ta nye steg, sier Reiten til NRK.