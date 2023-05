Hemmelig storlevering fra Tjeldbergodden til Ukraina

For å hjelpe Ukraina med å produsere gass, er 2000 tonn sprit fraktet fra metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Aure til det krigsherjede landet. Ifølge Aftenposten ble gigantdonasjonen fra Norge og Equinor transportert via skip til Nederland og videre gjennom Sentral-Europa på to godstog med 17 vogner hver. Avisa skriver at sprittransporten har vært behandlet like hemmelig som våpenleveranser.