Hemmelig avstemning på landsmøtet

Det blir skriftlig og dermed hemmelig avstemning om regjeringsalternativene under landsmøtet i KrF i morgen. Landstyret i KrF har også bestemt at det skal stemmes over alle tre forslagene. De to alternativene som får flest stemmer går videre til en finalerunde. 90 delegater støtter partileder Knut Arild Hareide som har åpnet for regjeringssamarbeid med Ap og Sp mens 99 delegater støtter de to nestlederne som vil inn i dagens regjering. Men Hans Petter Grøvan og Steinar Reiten har fremmet forslag om å fortsette i opposisjon.