Hemmelege aktørar

Fleire av aktørane som vil vere med å drive Vard Aukra vidare er framleis hemmelege. Alternativet er enten eit samarbeid med Vard eller eit eventuelt nytt driftsselskap som førebels går under namnet "Nye Aukra Bruk A/S". – Nøkkelen her er at Vard og Aukra kommune blir einige om eigedommen og grunnlaget for vidare drift. Det er ein veldig tidleg fase og fleire aktørar er inne. Kven som vil drive får vi kome tilbake til seinare på hausten når vi har kome lenger i prosessen, seier Per Arne Rindarøy, som er ein av dei som arbeider på spreng for å etablere ny drift.