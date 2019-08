Heltne Nilsen til Allsvenskan

Tidligere Brann-spiller Sivert Heltne Nilsen fra Volda forlater dansk fotball etter ett år i Horsens. Nå er 27-åringen klar for spill i Allsvenskan med Elfsborg. – Det avgjørende for meg var at de vil bruke meg som midtbaneanker. Jeg mener selv at det er i den posisjonen jeg er best, sier Nilsen til NRK om overgangen.