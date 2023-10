Helseutgiftene per innbyggjar her i landet veks kvart einaste år.

I 2022 var helseutgiftene per person i snitt rundt 83.000 kroner, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå. I 1997 var dette talet cirka 21.000 kroner.

Utgiftene har altså meir enn firedobla seg sidan slutten av 90-talet.

Klinikksjef ved Ålesund sjukehus, Elisabeth Siebke, seier ein no har heilt andre medisinske mulegheiter enn før og kan hjelpe folk ein tidlegare ikkje kunne behandle.

Då trekkjer ho særleg fram kreftomsorga, ei rekkje infeksjonssjukdommar ein tidlegare døydde av, oppfølging av nyfødde og ikkje minst innan det kirurgiske.

– Vi kan i dag operere ved hjelp av nye robotar eller kikhòlsmetodar som ein ikkje kunne for få år sidan, seier Siebke.

Helseministeren ikkje uroa

I tillegg til at helseutgiftene per innbyggjar aukar, tar også staten ein større del av rekninga til folket.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol synest det er naturleg at helseutgiftene aukar etterkvart som åra går fordi vi stadig tar i bruk nye metodar og behandlar stadig fleire.

– Har du blitt sjuk skal du får det fremste av medisinsk ekspertise tilgjengeleg. Det er ein solidarisk måte å gi helsetenester på som eg synest er veldig rett.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Christian Breidlid / Christian Breidlid

Helseministeren er meir uroa for mangelen på fagfolk enn auken i utgiftene.

– Det at det er fleire som går ut av yrkeslivet enn det som kjem inn, er det som vil vere den utfordringa eg må løyse, seier Kjerkhol.

– Skulle berre mangle

Ein som hyppig nyttar seg av helsetenestene her i landet, er Luffen Valle. I dag er han på kontroll ved Ålesund sjukehus.

– Eg har svart belte i å vere pasient, med uttallige operasjonar, seier han og ler.

Luffen Valle seier han set stor pris på det norske helsevesenet, men legg til at det nokre gonger kan ta litt tid før ein får hjelp. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Han blir ikkje sjokkert over at helseutgiftene per innbyggjar er på over 83.000 kroner.

– Det skulle berre mangle. Vi bur i Noreg. Vi er eit vandrande folk. Vi er eit fjellfolk, seier han og refererer til at ein på grunn av det kan få skadar i særleg knea.

Sjølv har han vore turnar, og fått mykje behandling for mellom anna slitasje i kne og armar.

– Når ein først kjem inn dørene, får ein hjelp. Og jo kjappare ein får behandling, jo kjappare kjem du ut, seier Valle.

Elisabeth Siebke, klinikksjef ved Ålesund sjukehus, understrekar at ein har mange fleire behandlingsmoglegheiter no enn før. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Og klinikksjefen ved sjukehuset er klar i si sak.

– Vi er heldige i Noreg som har desse mulegheitene. Vi har ei desentralisert helseteneste, med ganske spesialisert helseteneste over alt, og det må vi vere villige til å betale for.