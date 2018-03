Helsetoppar besøkte Hjelset

Dagen etter at Ingve Theodorsen blei styreleiar for Helse Møre og Romsdal kom han til Molde saman med toppleiarane i Helse Midt-Norge. Der fekk han mellom anna sjå sjukehustomta på Hjelset for første gong. I tillegg besøkte han sjukehusa i Molde og Kristiansund. Med seg på turen hadde han også Tina Steinsvik Sund, styreleiar i Helse-Midt, Espen Remme, direktør i Helse Møre og Romsdal og Stig Slørdahl, direktør i Helse Midt-Norge.