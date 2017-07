Helsetilsynet gransker Sula

Helsetilsynet har tatt opp igjen saken etter at ei 20 år gammel kvinne fra Sula døde av blodpropp etter en kneoperasjon i fjor. Undersøkelser gjort av familien tyder på at dårlig kommunikasjon og mangelfull journalføring gjorde at kvinnen ikke fikk den oppfølgingen hun trengte, skriver Sunnmørsposten.