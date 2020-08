Helsetilsynet granskar to barnedødsfall ved fødeavdelingane i Molde og Kristiansund

Dødsfalla, eitt ved fødeavdelinga i Molde og eitt i Kristiansund, skjedde i vinter.

Babyane døydde etter komplikasjonar ved fødsel.

Direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke. Foto: Terje Reite / NRK

– Dette ser vi svært alvorleg på. Det er alvorlege hendingar med fatale utfall som pregar oss. Vi er frykteleg lei oss for at to familiar opplever å miste eit barn, seier direktøren i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke til NRK.

Brot på arbeidstidsreglane

Helse Møre og Romsdal har gått igjennom hendingane internt, og funne ei rekkje brot på arbeidstidsreglane i Arbeidsmiljølova. Dei to avdelingane manglar i dag til saman sju gynekologar, noko som fører til stort arbeidspress.

I rapporten skriv helseføretaket at dei er uroa for situasjonen, og ei ekspertgruppe har no foreslått mange tiltak for å betre tryggleiken. Nokre av tiltaka er også innført.

«Driften ved fødeavdelingene i Molde og Kristiansund har i en lang periode vært sårbar. Seksjonene har vekslende høyt sykefravær, svak rekruttering og høyt forbruk av vikarinnleie og bruk av overtid på jordmødre. For legene er det et betydelig antall brudd på vernebestemmelser.»

Sjukehusdirektør Bakke seier dei ønsker å vere ærlege om kor krevande det er å få tak i nok fagfolk.

– Det er nasjonal mangel på gynekologar. Vi går no ut i heile Norden for å prøve å rekruttere. Men det er krevande, seier han.

Høgt konfliktnivå

Sjukehuset i Kristiansund. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Det har vore høgt konfliktnivå rundt dei to fødeavdelingane i lang tid. Eit nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal skal stå klart om fire år, og helseforetaket ville slå saman fagmiljøa til ei felles fødeavdeling fram til det.

Men Stortinget vedtok at begge fødeavdelingane skal oppretthaldast fram til det nye sjukehuset er ferdig.

Ordførarane i Molde og Kristiansund er orienterte om barnedødsfalla og seier til NRK at dei er sterkt berørt av hendingane.