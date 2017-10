Helsetilsynet avsluttar saka

Helsetilsynet avsluttar saka mot Helse Møre og Romsdal etter at ein ti månader gamal baby i Kristansund døydde på veg til St. Olavs Hopsital.Tilsynet skriv at føretaket har forbetra tenestene på fleire område, men ber om at tiltaka blir følgde opp og evaluerte.