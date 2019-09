Helseth vil ha endringer i Venstre

Fylkesleder Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal Venstre mener det er behov for utskiftninger i partiets ledelse. Hun understreker at dette er hennes egen oppfatning og at saken ikke har vært diskutert i Møre og Romsdal Venstre enda. – Det er nødvendig å tilføre mer energi for å tydeliggjøre våre saker. Vi trenger nye folk som supplement, det trengs supplement til dagens partiledelse, sier Helseth. Hun ønsker ikke å peke på hvem i partiledelsen som må ut, men hun kunne gjerne sett for seg Sveinung Rotevatn som ny nestleder i partiet. Hun peker også på Guri Melby, Elvestuen og Abid Raja, som hun mener gjør en god jobb for partiet.