Helseth vant kongepokalen

Martin Helseth tok for første gang i karrieren to gull i NM og kongepokalen. Han ble dermed mesterskapets store mannlige roer, skriver Sunnmørsposten. Ålesunderen har etter OL tatt det rolig og trent langt mindre enn vanlig. Han har heller ikke hatt særlig mange økter i robåten. Det hindret ikke han i å ro sitt beste løp i singlesculler noensinne. For ikke bare tok han gullet i single, han satte også personlig rekord.