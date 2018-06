Helseth finaleklar

Norges dobbeltfirer med Martin Helseth, Erik Solbakken, Jan Helvig og Olaf Tufte er finaleklar i verdenscupen i roing i Beograd. Kvartetten gjorde jobben og vant oppsamlingsheatet med grei margin. De to beste båtene tok seg til søndagens A-finale. Tufte og co. var nest best etter 500 meter, men derfra og ut var de i ledelsen foran den russiske båten.