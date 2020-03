Helsesista ber psykologer melde seg

Tale Maria Krohn Engvik, kjent som «Helsesista», tar initiativet til en samtaleplattform for å gi folk informasjon og trygghet fra frivillige psykologer under situasjonen med koronaviruset. Tilbudet blir i form av en telefon- og chattetjeneste og opprettes som et samarbeid mellom Helsesista og Kirkens SOS. – Koronapandemien har ført Norge inn i en unntakstilstand som for mange betyr stor usikkerhet og frykt. Vi ønsker derfor å mobilisere og organisere frivillige psykologer i den krisesituasjonen vi er i nå, sier Engvik i ei pressemelding.