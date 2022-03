Helseplattformen kan bli utsatt

Det felles journalsystemet som etter planen skal innførast i Helse Midt-Noreg kan bli utsatt. Det skriv Adresseavisen. St. Olavs hospital skal etter planen byrje å bruke systemet i slutten av April. Men no har sjukehuset gitt Helseplattformen tre veker på å rydde opp i feil når det gjeld blant anna bestilling av blodprøver og cellegiftdosering.

Styreleiar ved St. Olavs seier dei ikkje vil utsette helseplattformen, men at dei må vere sikre på at ting fungerar. Helseplattformen svarar at heller ikkje dei vil sette i gang eit system som ikkje er sikkert.