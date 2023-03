Helseplattformen er kommet for å bli, sier administrerende direktør

Helseplattformen har stadig innkjøringsproblem.

I dag er det kjent at 3400 nye elektroniske brev ikke har kommet fram til mottakerne, i tillegg til de 16000 som er kjent fra tidligere i uka.

Men administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl sier at Helseplattformen har kommet for å bli til tross for alle feil. Systemet skal gjennomgås og feil rettes opp, sier han.