– Leve føden, ropte bunadkledde demonstrantar då helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kom til sjukehuset i Kristiansund torsdag. Problemet er at fødeavdelinga står tom og nedstengt. Lysa har vore av stort sett sidan februar 2021 på grunn av bemanningskrise.

– Det er viktig at dei som står og kjenner på trykket i denne saka kvar einaste dag får støtte til å gjere den jobben og vareta våre fødekvinner. Dei har bedt tydeleg om ei rask avklaring for vegen vidare. Det er eg innstilt på å gi dei i løpet av kort tid, seier Kjerkol.

Har lytta

Stortinget har bestemt at fødeavdelinga i byen skal haldast open. I tillegg har regjeringa løyvd 25 millionar kroner for å få avdelinga på beina igjen. Avdelinga var open tre veker i sommar, men etter ferien måtte den igjen stengast på grunn av sjukmeldingar. Tre sjukehusleiarar har trekt seg frå jobbane fordi dei ikkje ser noko løysing.

Helseministeren fekk omvising på fødeavdelinga av seksjonsleiar Johanne Gryt. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Torsdag møtte Kjerkol tillitsvalde, fagfolk og leiinga i Helse Møre og Romsdal. Ho prata også med ordførarane i Nordmøre og Romsdal.

– Det har vore viktig for meg å lytte. Eg har fått ei god beskriving på kva arbeid som er gjort før ein klarte å gjenopne fødeavdelinga før ferien, seier Kjerkol.

Er stenging eit alternativ?

– No vil eg gjere mine vurderingar og så vil eg kome med avklaring innan kort tid, seier Kjerkol.

Ikkje realistisk å lukkast kjapt

Direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, er glad for at helseministeren kom på besøk. Han seier at det er ein krevjande situasjon.

– Vi har rekruttert iherdig i over halvanna år, men ikkje lukkast.

Kva seier du til dei som hevdar de har gjort for lite?

– Eg meiner vi strekker oss svært langt for å lukkast og langt meir enn nokon anna rekrutteringsprosess, seier Bakke.

Han meiner det ikkje realistisk at det kjem ei løysing i løpet av kort tid. Til det manglar dei for mange fagfolk og spesielt gynekologar. For at fødetilbodet skal vere trygt må det vere fire gynekologar som går fast i vakt, ifylgje Bakke.

– Har ikkje gjort nok

Marie Grødahl Brekkan i Bunadsgeriljaen meiner det ikkje har gjort nok for å gjenopne fødeavdelinga. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Bunadsgeriljaen fekk ikkje eit eige møte helseministeren. Dei bua og ropte til Kjerkol då ho i ein kjapp kommentar utanfor sjukehuset uttalte at helseføretaket hadde greidd å opne føden i Kristiansund med eit fem dagars tilbod i sommar.

Leiar Marie Grødahl Brekkan forventar at dagens møte fører til at fødeavdelinga blir gjenopna og at dei gjer alt dei kan for å rekruttere dei siste fagfolka som manglar.

– Eg veit at dei ikkje har gjort nok. Det viser at det ikkje er vilje til å gjenopne. Dei har tydelegvis ein agenda om å halde stengt, trur Brekkan. Ho trur mange tusen står bak i dei i kampen for å gjenopne fødeavdelinga, sjølv om det ikkje var så mange som møtte opp til demonstrasjonen.

– Engasjementet veks. Folk blir sintare og sintare for denne uretten, seier Brekkan.

– Føden skal opnast

Ordførar i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap) forventar at arbeidet med å rekruttere fagfolk blir intensivert og held fram.

– Helseføretaket har ikkje fått noko endring i oppdraget sitt. Føden i Kristiansund skal gjenopnast så snart det er nok folk på plass. Det forventar eg at dei gjer inntil regjeringa eventuelt seier noko anna, seier Neergaard.