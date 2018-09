Helseinnovasjonssenteret sikret

Helseminister Bent Høie kunne i dag avsløre at prosjektet med Helseinnovasjonssenter i Kristiansund, er sikret videre statlige bevilgninger. I statsbudsjettet for 2019, er det satt av 6,6 millioner kroner. Helseinnovasjonssenteret med sine 30 ansatte, hadde fra før fått midler til drift frem til mars neste år. Helseinnovasjonssenteret er et kompetansesenter for helseinnovasjon, velferdsteknologi, forskning og samhandling.