Helse Møre og Romsdal sparar

Helse Midt-Noreg har forbetra likviditeten sin ved inngangen til 2018. Ei av årsakene er at Helse Møre og Romsdal har bremsa investeringstakten som følgje av ein svært utfordrande økonomi i drifta, framgår det av eit økonomisk oversyn som blir lagt fram for styret i Helse Midt-Noreg. For 2018 har Helse Møre og Romsdal ei økonomisk utfordring på 214 millionar kroner som skal løysast med kostnadsreduksjonar. 2018 blir sett på som eit krevjande år, og Helse Midt-Noreg vil halde fram med å krevje månadlege rapporteringar av arbeidet med kostnadsreduksjonar i Møre og Romsdal. Helse Møre og Romsdal har framleis behov for å få tilført likviditet om aktivitetsnivået skal haldast oppe som planlagt, framgår det av oversynet.