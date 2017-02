Helse Møre og Romsdal siktet i Sebstian-saken

I følge helseforetakets egen hjemmeside er grunnlaget for siktelsen at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble sørget for forsvarlig helsehjelp.

​– Vi har mottatt siktelsen fra politiet i denne alvorlige saken, og avventer videre oppfølging fra Statsadvokaten. Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier administrerende direktør Espen Remme.

Politimesteren i Møre og Romsdal har sendt over saka til Statsadvokaten som avgjør om det skal tas ut tiltale.

Ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard døde i helikopter på veg til St. Olavs Hospital 22.februar 2015. Den lille gutten ble født med ganespalte, hjertefeil og feil på tarmsystemet. Gutten hadde tilbrakt flere måneder på sykehus.

Natt til fredag den helgen tok foreldrene ham med til legevakten, men han ble ikke innlagt. Dagen etterpå kviknet han til, men søndag fikk han store pusteproblemer og situasjonen ble svært alvorlig.

Barneavdelingen i Kristiansund var helgestengt, og gutten ble ikke sendt til Ålesund. Da det til slutt ble rekvirert helikopter var det for seint og Sebstian Gils Ødegaard døde.

Både helse Møre og Romsdal, legevakta i Kristiansund, Kristiansund sykehus og Oslo Universitetssykehus har fått kraftig kritikk av Statens Helsetilsyn.