Helse Møre og Romsdal får kritikk

Helse Møre og Romsdal får kritikk fordi dei ikkje meldte frå til Helsetilsynet då ein psykiatrisk pasient tok livet sitt. Helsevesenet pliktar å varsle dersom pasientar uventa dør. Statsforvaltaren slår også fast at sjukehuset burde utarbeidd ein kriseplan, men meiner pasienten totalt sett fekk forsvarleg hjelp i forkant av dødsfallet. Heller ikkje fastlegen eller legevakta i heimkommunen har brote lova, men Statsforvaltaren konkluderer med at dei manglar rutinar for å ta imot uromeldingar.