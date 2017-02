Helse Midt-Noreg styrkar tilbodet til tidleg-fødde

NRK oppdaterer saka:

Eit forslag om nasjonale retningsliner som Helsedirektoratet sende ut på høyring skapte uvisse kring framtida for neonatal-avdelinga i Ålesund. Følgjene av forslaget kunne bli at barn som var fødde før 28. svangerskapsveke skulle behandlast ved berre eitt sjukehus i kvar helseregion. I Møre og Romsdal og Trøndelag ville det bety St.Olavs hospital i Trondheim.

Fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Noreg. Foto: Helse Midt-Norge

– Hos oss er det no semje om å setje grensa ved 26. svangerskapsveke, og vi skal ha ei styrking av neonatal-tilbodet både i Ålesund og Trondheim, seier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Noreg.

Det var Sunnmørsposten som omtalte denne saka først.

Helse Møre og Romsdal og St.Olavs Hospital har no inngått ein avtale om regionalt pasientforløp for behandling av gravide med risiko for for tidleg fødsel og for tidlegfødde barn i Midt-Noreg.

– Avtalen byggjer på at barn som er fødde før 26. svangerskapsveke får tilbodet på St.Olavs Hospital. Dette blei stadfesta i fadirektørmøte no i februar. Vi ønskjer å legge tilhøva til rette for styrking av eit allereie goedt tilbod og tettare samarbeid mellom fagmiljøa i Ålesund og Trondheim, seier Sandbu.

Sandbu seier at planen byggjer på den faglege prosessen ein har hatt i Midt-Noreg, og at det ikkje ligg føringar som er knytte til forslaga frå Helsedirektoratet om ei sentralisering av tilbodet for barn som er fødde før 28. svangerskapsveke.