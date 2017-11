Helse Midt inngår avtale med Aleris

Aleris Røntgen AS skal nå levere bildediagnostiske undersøkelser i både Møre og Romsdal og Trøndelag. Det opplyser Helse Midt-Norge. Kontraktene gjelder fra juni 2018 og er en fireårskontrakt. Fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF sier at han er svært fornøyd med at det inngås avtaler som sikrer god kvalitet og kapasitet til en vesentlig lavere kostnad enn tidligere.