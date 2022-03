Helse Midt ankar taxisak

Helse Midt-Noreg har anka avgjerda om å midlertidig stoppe tildelinga av kontrakten om pasienttransport. Nordvest taxi tapte anbodskonkurransen, men har klaga saka inn for Kofa (Klagenemnda for offentlege innkjøp) I Trøndelag tingrett vann taxiselskapet fram med å midlertidig stoppe tildelinga av kontrakten til Kofa har behandla saka.

– Helse Midt-Noreg har vurdert rettsavgjerda og har konkludert med at vi ønskjer å anke for å få prøvd denne for ein høgare rettsinstans, skriv kommunikasjonsavdelinga i Helse Midt-Noreg i ein e-post til NRK.