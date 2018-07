Helle Thomsen har ledet det nederlandske landslaget siden 2016 og vunnet både EM-sølv og VM-bronse. Nå blir hun den nye treneren til Molde Håndballklubb Elite.

–Jeg har sagt nei til flere klubber. Men da dette forslaget kom sa jeg ja med en gang, for det var det jeg gjerne ville, sier Thomsen.

Hun har inngått en tremåneders avtale med Molde HK Elite, der de skal teste om samarbeidet fungerer. Det samme hadde Thomsen da hun startet som landslagstrener for Nederland.

– Jeg liker at klubben tar en ting av gangen og bruker tid til å finne ut av om samarbeidet fungerer godt. Så denne løsningen var lett å si ja til for meg. Dessuten synes jeg det Molde HK er et utrolig spennende lag, sier Thomsen.

– Vi er veldig glad for å få Helle på laget. For noen uker siden står vi her uten trener, nå står vi her med en av de beste, sportslig leder Carl Henrik Indbjør. Her sammen ned Helle Thomsen og styreleder Per Gjerde. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Glad og ydmyk

Med store resultat internasjonalt både for klubb og landslag regnes Helle som en av de største trenere innen damehåndball. Høsten 2017 ble hun ansatt som hovedtrener for CSM Bucuresti, men i mars fikk hun sparken. Etter det skal flere store klubber ha vist interesse for den danske treneren.

– Vi er veldig glad for å få Helle på laget. For noen uker siden står vi her uten trener, nå står vi her med en av de beste. Vi har stor tro på at vi skal få til dette sammen, sier sportslig leder Carl Henrik Indbjør.

Valgte en klubb med hjerte

Han vil ikke si noe om hva slags summer de er blitt enige om får å få en avtale med Thomsen.

– Men jeg kan si at jeg tror ikke vi snakket økonomi de første fjorten dagene vi pratet sammen, sier Indbjør.

– Hadde jeg lagt vekt på økonomi hadde jeg nok valgt et av de tilbudene jeg har fått fra Øst-Europa. For meg var det mye viktigere å finne en klubb med en god strategi og klubb som har hjerte med seg, sier Thomsen.

Jentene i Molde HK hadde var svært fornøyde på dagens pressekonferanse. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Trener Molde og Nederland parallelt

Thomsen spilte både for danske og norske klubber da hun selv var aktiv spiller. Etter egen spillekarriere har hun gjort stor suksess som trener og i tillegg til det nederlandske landslaget har hun tidligere også vært trener for et svenske landslaget, klubblaget FC Midtjylland og CSM Bucuresti.

Hun skal fortsette å være landslagstrener for Nederland selv med den nye jobben i Molde.

– Det er ikke noe problem for jeg er kun der når man har internasjonale uker og da har man fri i serien. Jeg synes faktisk det er en god ting at man kan skifte miljø. Jeg tror det styrker meg som trener, sier Thomsen.

– Hva vet du om Molde HK?

– Jeg har sett dem, men jeg har nok sett mer andre norske lag, det skal jeg innrømme. Men jeg gleder meg veldig og vi starter treninger allerede i ettermiddag, sier Thomsen.