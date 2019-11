Helikoptertrafikken utsatt

Fredag morgen melder Equinor at all helikoptertrafikk er utsatt inntil videre, skriver Tidens Krav. Dette gjelder foreløpig tre avganger fra Kristiansund lufthavn Kvernberget med planlagt avgang klokken 06.45 og to avganger med planlagt avgang klokka 10.00. Årsaken oppgir å være et værfenomen med statisk aktivitet i luften.