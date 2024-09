Et redningshelikopter fra Florø er på stedet for å bistå personene som er skårfaste på et fjell øst for Jolgrøvatnet i Volda. Det melder politiet.

– For å få gjort jobben før det er mørkt har HRS besluttet å sende helikopter, sier operasjonsleder i politiet Tove Holst-Dyrnes.

Politiet meldte tidligere lørdag at både Røde Kors og Alpin redningsgruppe dro ut for å bistå personene som er skårfaste. Personene skal være trygge der de står.