Helge Orten: – Jeg ønsker en felles rabattordning for elbiler på alle fergene

Samferdselsdepartementet har arbeidet med regelverket etter at Stortinget vedtok halv pris for elbiler i 2016, og konklusjonen skal være rett rundt hjørnet.

El-biler og andre nullutslippsbiler bør få betale halv pris av det bensin- og dieselbiler betaler, mener Orten.

– Skal det være noe vits i å ha en rabattordning for nullutslippskjøretøy så må det være en reell lavere pris enn for bensin- og dieselbiler. Det må være utgangspunktet for det arbeidet som departementet gjør.

Ønsker en reell premiering

Helge Orten (H) leder Stortingets transportkomite. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Lederen for transportkomiteen på Stortinget gjør det klart at han mener en premiering av bruk av nullutslippsbiler må være reell. Halv pris betyr ikke 50 prosent av full takst. De som bruker elbil eller andre nullutslippsbiler bør få muligheten til å betale 50 prosent av prisen en betaler for bensin- og dieselbiler når en har verdikort.

– Vi må ha en ordning som tilsier at en uansett kommer ut med halv pris av det du kan oppnå på andre type kjøretøy.

Behov for å rydde opp

Stortinget vedtok høsten 2016 en regel om at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent for ferger, bom og parkering. Regelen skulle være bindende, men det viste seg at det var behov for å rydde opp i regelverket. Det har samferdselsdepartementet brukt et år på å gjøre.

Nå er det forventet at konklusjonen kommer raskt. Helge Orten håper den kan komme før nyttår.

I mellomtiden.er elbilene gratis på riksvegfergene, men føreren må betale billett. For fylkesvegfergene er det ulik praksis i de ulike fylkene. I Møre og Romsdal har elbilene fra 1. mars betalt det samme som andre biler.

Felles rabattordninger

De som kjører elbil er spent på hvor mye de må betale på fergene i fremtiden. Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Helge Orten forutsetter at det blir slutt på den ulike praksisen som finnes i ulike fergesamband i landet. Han vil ha på plass et felles regelverk for fylkesvegferger og riksvegferger.

– Poenget er at vi må ha felles rabattordninger. Det er i alle fall min mening. Jeg synes det blir veldig uforutsigbart at vi har forskjellige regler fra fylkeskommune til fylkeskommune, og at det er forskjellige regler mellom fylkeskommune og stat. Trafikantene skjønner ikke at det skal være en forskjell. Jeg tror vi er nødt til å finne et felles regelverk som kan gjelde for alle fergesamband, sier Helge Orten.