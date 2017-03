Hele 80 % av spurte kvinner kjente ikke til pensjonsordningen sin

– Jeg har egentlig ikke ofret pensjonen en tanke. Jeg har tenkt at det er noe som arbeidsstedet mitt sparer litt for meg. At det kommer til å gå sin gang, sier tobarnsmor Marianne Øverland Hjelset.

Hjelset har fulltidsjobb og hverdagen gir lite rom til å tenke fremover, til livet som pensjonist.

– Marianne er veldig typisk for kvinner i den alderen. Det er så mange andre gjøremål som må tas hånd om, og du har så langt tidsperspektiv at du skyver det foran deg, sier Anne Aakenes, finans- og investeringsrådgiver for Nordea Bank.

Kvinner velger lavtlønnede yrker

Kvinner og menn sparer ulikt mot pensjon. Kvinnene kommer dårligst ut, viser undersøkelsen.

Anne Aakenes, finans- og investeringsrådgiver for Nordea Bank. Foto: Sissel Brunstad / NRK

Aakenes er finansrådgiver og har sammen med en medstudent gransket kvinners forhold til pensjon, som et del av en masterprogram på BI. Hele 80 % av de spurte kvinnene ikke kjente til pensjonsordningen sin.

– Til og med kvinner i 50-årene visste lite om hva de endte opp med. De visste ikke om hva slags pensjon de hadde hos arbeidsgiver, og hvordan pensjonssystemet er oppbygget, sier Aakenes.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at menn i snitt får utbetalt 338.000 kroner i året som pensjonist. Kvinner på samme alder får 249.000 kroner, nær 90.000 kroner mindre.

– Selv om det nå er 60 prosent kvinner på universitet og høyskoler, så viser det seg at vi fremdeles velger tradisjonelle yrker, og det i de lavtlønnede yrkene. Kvinner jobber også mye deltid og har flere år med lav eller ingen inntekt. Det kan få konsekvenser senere, sier Aakenes.

Start sparingen når du er ung

Aakenes la frem undersøkelsen under et 8. mars-møte i Molde. Til stede var oljeanalytiker Thina Saltvedt.

– Jeg må helt ærlig innrømme at det ikke er mer enn tre år siden jeg selv begynte å spare. Det var rett og slett fordi jeg syntes det var vanskelig å forstå dette med pensjon, sa Saltvedt.

Aakenes beste tips om pensjonssparing, er å begynne når du er ung.

Marianne Øverland Hjelset med sine to sønner. Hun har ikke tenkt så mye på pensjonssparing. Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Kvinner lever lenger enn menn, og mange av oss har flere år enn dem som pensjonister. Da betyr den inntekten ganske mye. Tar du ikke tak og skaffer deg kunnskap, kan det være for sent å starte med kompenserende tiltak for sparing.

– Mange blir veldig overrasket over hvor mye du må sette av inntekten din. Starter du når du er rundt 30, har du mange år frem til du pensjoneres. Da vil et lite beløp vokse til en større del over tid. Ingen angrer over å spare, forteller Aakenes.