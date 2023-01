Held framleis på med brannsløkking

Brannvesenet held framleis på å jobbe for å sløkke brannen i ei stor garasje på ein gard på Vikebukt i Vestnes.

– Det brenn framleis opp under taket, men det er ikkje fare for at brannen skal spreie seg til andre bygningar på garden, seier Arild Reite, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiet har bedd folk i området om å lukke vindauga sine på grunn av røyken. Ifølge reite er det uklart korleis brannen starta. Ingen personar skal vere skadd i samband med brannen.