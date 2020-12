Held fram som sjef for fødeavdeling

Overlege Øyvind Nytun frå St. Olavs hospital, har sagt ja til å fungere som avdelingssjef for fødeavdelingane i Molde og Kristiansund ut neste år. Opphavleg skulle han ha denne stillinga fram til januar i 2021. For å sikre rekruttering av gynekologar og jordmødrer byter dei to sjukehusa på å halde ope fødeavdelingane to veker om gangen. Denne ordninga er planlagt ut februar.