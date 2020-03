Held fast ved karantenekrav

Kommunane Stranda, Sykkylven og Fjord held fast ved karantenekrava i samband med reiser i Sør.Noreg til måndag, og gjer då ei ny vurdering. Det betyr at dei som kjem inn i kommunen frå fleire område i Sør-Noreg må i 14 dagars karantene. Kommunane opnar for at næringsaktørar kan søkje om dispensasjon frå karantenekravet.