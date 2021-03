Held fast på standpunkt

Haram kraft held fast på at Haramsøya er svært godt eigna for vindkraft-utbygging. Det kom fram då advokatfullmektig Gro Grytli Mostuen forklarte seg i retten torsdag. Vindkraftmotstandarane hevdar konsesjonen ikkje er gyldig, mellom anna fordi vindressursen ikkje var godt nok kartlagt i forkant. Det er tredje gong Nei til Vindkraftverk på Haramsøya går til rettsak for å få stansa prosjektet.