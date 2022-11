Held fast på opne dører

Frostating lagmannsrett held fast på avgjerda om å ikkje lukke dørene under behandlinga av rettsaka mot ein politimann som er sikta for underslag. Mannen sin forsvarar har bedt om lukka dører og referatforbod under rettsaka seinare i november. I avgjerda frå retten blir det vist til at omtale ikkje er meir belastande for den sikta i denne saka enn i andre tilsvarandre saker.