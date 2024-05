Held fast på fengsling i fire veker

Mannen som er sikta for overgrep mot ein elev i Ålesund må sitte i varetekt i fire veker. Forsvararen hans anka fengslinga til lagmannsretten, men får ikkje medhald. Mannen er også underlagt brev- og besøksforbod i to veker, mellom anna fordi retten fryktar at bevis kan gå tapt dersom han blir sett fri.

Forsvarar Torgeir Langva meiner det ikkje er fare for bevisa. Han viser til at klienten hans har samarbeidd, oppgitt passord og forklart seg etter beste evne til politiet sidan pågripinga. Langva avviser at mannen vil ta kontakt med kollegaer eller andre elevar for å påvirke forklaringane deira dersom han skulle bli lauslaten.

Politiet har ikkje mistanke om at andre elevar er involvert.