Hektisk natt for politiet

Politiet måtte ut fleire gongar natt til søndag for å avslutte festar. På Valderøya var om lag 70 til 80 ungdommar samla i Simakrysset. Det var meldt om mykje støy, og politiet tok med tre personar i arresten. I Molde skal over 100 personar ha vore samla i ei garasje til fest. Dei som ikkje høyrde til staden vart bedt om å forlate festen. I tillegg er to førarar i Kristiansund og Ålesund mistenkt for å ha køyrd i ruspåverka tilstand.