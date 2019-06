Hektisk natt for politiet

Natt til laurdag blei hektisk for politiet Møre og Romsdal. I Molde måtte politiet hente ein rusa person etter at han hadde slått til ei dørvakt i andletet på ein utestad. Mannen blei sett i drukkenskapsarresten. På Slinningen i Ålesund blei det sendt opp ein naudrakett, utan at nokon var i naud, og i Kristiansund oppdaga politiet at det var for mange passasjerar i ein bil. Bilføraren fekk forenkla førelegg på staden.