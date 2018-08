Heksekrabbe på plass

Heksekrabba som gjekk i garnet til ein fiskar utanfor Bjørnsund er no på plass i akvariet i Ålesund. Krabba trivst best i kaldt vatn på havbotnen, og akvaristane var uroa over tilstanden etter at den var lagt i ei samleteine på 5-6 meter der temperaturen var 12-13 grader celsius. Den sjeldne krabba er, ifølgje akvarist Rune Veiseth, i god tilstand og inngår i den nye nasjonale krepsdyrutstillinga i Atlanterhavsparken.