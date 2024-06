Heiser ikkje regnbogeflagg

I eit felles skriv til dei tilsette ved Spjelkavik barneskule går det fram at dei ikkje kjem til å heise regnbogeflagget under pride. Det skriv Sunnmørsposten.

Rektor ved skulen, Tor Arne Aasen, seier til avisa at han har tatt eit standpunkt. Han seier mellom anna at det er 190 skuledagar i året og at han ikkje skal bli målt etter om dei flaggar for pride eller ikkje.