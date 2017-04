Heimevernet vil vise at de er viktige

I skytterhuset ved Angråmya skytefelt i Surnadal demonterer heimevernssoldater de gamle maskingeværene før øvelsesskyting på Ångramyra skytefelt i Surnadal. Den våpenkyndige Mats Tystad instruerer heimevernsoldatane, som knapt har sett våpena siden de sist var på repetisjonsøvelse.

HV-soldat Stein Arne Reiten fra Halsa gjenoppfrisker gamle kunnskaper om maskingevær. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Dette er artig, sier HV-soldat Stein Arne Reiten, som gjerne frisker opp hukommelsen og kunnskapen om både gamle maskingevær og helt nye våpen, som har erstatta gamle AG3. Det blir dumt å komme på øvelse med våpen uten å kunne bruke det, sier Reiten.

– Det er absolutt behov for å trene med våpen og gjenoppfriske kunnskapen, sier områdesjef for Heimevernet på Nordmøre, Stig Cato Magnussen. Nå er vi godt utstyrt med våpen. Vi fikk nettopp nye våpen i fjor vi har opplæring og repetisjon på, og vi har begynt å bruke gamle maskingevær igjen som det kan være behov for litt ekstra repetisjon på. Under øvelsen blir anledning til å trene både med skarpt og rødfis på skytebanen til Surnadal skytterlag.

Les også Ny sjef for HV-11

HV-soldatene og befalet som er samla i Surnadal, er en del av øvelse Finnvid, som blir leda fra HV-11 sin base på Setnesmoen i Rauma. Oppgava er å ivareta kontroll og sikring i Surnadal, Rindal og Halsa.

Trener for å ta imot NATO-styrkene

– Hovedfokus på øvelsen i år blir å trene på alliert mottak av allierte styrker, som skal delta på den store NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018. Heimevernet skal drive skarp styrkebeskyttelse av allierte avdelinger som vil gå i land i vårt område.

Heimevernssoldater får våpeninstruksjon av Mats Tystad under øvelse Finnvid. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Vi er helt tydelige på at det er et absolutt behov for en militær tilstedeværelse over hele landet, sier HV-områdesjefen. Vi ser også at med de reduksjonene som er vedtatt og den usikkerheten som ligger i Landmaktsutredningen, så er vi bekymra for framtida. Vi er også bekymra for muligheten til å bistå samfunnet i militære sammenhenger, men også i forhold til sivile oppdrag for å støtte nødetatene, sier Magnussen.

Les også: Fylkesmannen kjemper for HV-11

– Når vi ser på geografien på Nordvestlandet, så er det langt mellom Værnes og Bergen. Det vil bli en kjempeutfordring om vi ikke skulle ha HV-distriktet.

HV-områdesjef Nordmøre, Stig Cato Magnussen mener Heimevernet er viktig lokal garantist for forsvaret av Norge. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Lokal garantist

– Vi på grasrota oppfatter at det ikke er alle på politisk og militær side som har samme forståelse i forhold til viktigheten av Heimevernet. Vi mener Heimevernet er en viktig lokal garantist for forsvaret av Norge. Hvis vi også ser utviklinga i resten av verden, så ser vi at små lokale militære ressurser har sin berettigelse.

– All erfaring tilsier at all lokal tilhørighet med relevante ressurser er viktig både forsvarsmessig og samfunnssikkerhetsmessig, sier heimevernsområdesjefen på Nordmøre.