Heimeskule i Volda

Kommuneoverlegen i Volda har gjort vedtak om heimeundervisning for elevane ved Dalsfjord skule og Øyra. Dette frå og med måndag 13. desember og til og med tysdag 21. desember. Kommunen skriv at dei gjer dette då det er ein del smitte knytt til dei to skulane i Volda.