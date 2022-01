Heimeskule i Eikesdal

I Eikesdal i Molde kommune har dei valt å ta i bruk grendehuset i bygda som klasserom i dag på grunn av ekstremvêret Gyda. Det skriv Driva. I dag er det åtte elevar som får undervisning. Eikesdalsvegen kan bli stengt på kort varsel på grunn av ras eller rasfare. Til avisa seier Elin Ulateig Austigard at foreldra difor bestemte seg for å halde heimeskule for elevane på grendehuset fordi dei ikkje tek sjansen på å sende elevane ut av bygda slik vêrvarselet er.

Også i Giske kommune har ungdomsskuleelevane heimeskule i dag på grunn av vêret.