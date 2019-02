Heimebane 2 godt mottatt

Dei to første episodane av dramaserien Heimebane 2 med fotballklubben Varg vart vist på Sjøborg i Ulsteinvik laurdag kveld. Rundt 400 personar fylte salen og ga skodespelarar og produsentar trampeklapp. Serien er spelt inn i Ulstein og inspirert av fotballklubben Hødd. Skodespelarane Morten Svartveit og Emma Bones (bildet) var på plass i Ulsteinvik, og seier til NRK at dei har store forventningar til den andre sesongen av serien. Den første episoden vert vist på NRK 1 søndag kveld. Fleire lokale skodespelarar som Per Jan Vinje (Ålesund), Kristian Dolmen (Ålesund), Ståle Pettersen (Fosnavåg) og Rune Sæter (Ulsteinvik) var også på plass under framsyninga på Sjøborg.