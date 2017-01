Heilt overtent

Garden i Eidsdal der ein tom driftsbygning står i full fyr, skal i følgje politiet vere fråflytta. Fjøset på garden er fullstendig overtent. Brannvesenet jobbar no for å berge eit fråflytta hus som ligg like i nærleiken, twitrar politiet. Det er sterk vind i området