Heilt klassetrinn i karantene

Eit klassetrinn ved Harøy skole er i karantene etter at dei kom heim frå leirskule. Det skriv Romsdals Budstikke. Kommunelege Svein Walter seier det ikkje er mistanke om koronasmitte, og at dei heller ikkje blir testa for det. Grunnen til at dei blir sett i karantene er at 11 av 19 som reiste på leirskule på Høvringen blei sjuke, og dei vil unngå at resten av skulen blir smitta. Kommunelegen seier dei no skal finne ut kva virus dette er, men det gir influensaliknande symptom.